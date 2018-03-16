В московском метро отчитались об уборке снега

"Пятнадцатого марта и в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое более 1,5 тысяч сотрудников всех служб расчищают подходы к станциям, убирают снег с открытых участков линий метро и с крыш вестибюлей", — рассказали в пресс-службе. Более 1,5 тысяч сотрудников всех служб московского метро были привлечены к устранению последствий снегопада, произошедшего 15 марта, работа продолжалась и ночью, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе метро.

Кроме работ по уборке снега, сотрудники метрополитена проверили системы электроснабжения и отопления.

В пресс-службе метро отметили, что благодаря слаженной работе непогода не повлияла на работу транспортного предприятия.