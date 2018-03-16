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В московском метро отчитались об уборке снега
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В московском метро отчитались об уборке снега 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 1,5 тысяч сотрудников всех служб московского метро были привлечены к устранению последствий снегопада, произошедшего 15 марта, работа продолжалась и ночью, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе метро.
"Пятнадцатого марта и в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое более 1,5 тысяч сотрудников всех служб расчищают подходы к станциям, убирают снег с открытых участков линий метро и с крыш вестибюлей", — рассказали в пресс-службе.
Кроме работ по уборке снега, сотрудники метрополитена проверили системы электроснабжения и отопления.
В пресс-службе метро отметили, что благодаря слаженной работе непогода не повлияла на работу транспортного предприятия.
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