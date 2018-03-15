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Собянин сообщил о реконструкции Дмитровского путепровода
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Сергей Собянин сообщил о реконструкции Дмитровского путепровода 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время на участке подходят к завершению проектно-изыскательные работы.
В четверг, 15 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по реконструкции Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнутся в ближайшее время.
— Полностью заменим опоры, пролетные строения и увеличим длину до 330 метров, — отметил мэр столицы.
По словам Сергея Собянина, на время ремонта автомобильное движение на трассе перекрываться не будет перекрываться.
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