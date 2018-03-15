Собянин сообщил о реконструкции Дмитровского путепровода

Реконструкция Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Сейчас завершаем проектно-изыскательские работы. Полностью заменим опоры, пролетные строения и увеличим длину до 330 метров. Трассу на время ремонта перекрывать не будем. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 марта 2018 г.