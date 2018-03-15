С. Собянин сообщил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода. Об этом мэр написал в своем Twitter.

«Реконструкция Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Сейчас завершаем проектно-изыскательские работы. Полностью заменим опоры, пролетные строения и увеличим длину до 330 м», — написал С. Собянин.

Мэр отметил, что на время ремонта трасса перекрыта не будет.

Путепровод, расположенный на Дмитровском шоссе возле платформы «Петровско-Разумовское», был построен в 1965 г. Длина путепровода составляет 310,6 м. На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии.