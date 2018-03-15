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С. Собянин сообщил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода
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С. Собянин сообщил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода 

Агентство «Москва» 21 час назад
Фото: MosDay.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода. Об этом мэр написал в своем Twitter.
«Реконструкция Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Сейчас завершаем проектно-изыскательские работы. Полностью заменим опоры, пролетные строения и увеличим длину до 330 м», — написал С. Собянин.
Мэр отметил, что на время ремонта трасса перекрыта не будет.
Путепровод, расположенный на Дмитровском шоссе возле платформы «Петровско-Разумовское», был построен в 1965 г. Длина путепровода составляет 310,6 м. На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии.
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