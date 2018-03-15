Ещё
Парк «Зарядье» обрел международное признание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк «Зарядье» обрел международное признание 

Дни.ру 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский парк "Зарядье" получил высокую оценку в Европе. Масштабный проект столичных властей назвали прекрасным примером международного сотрудничества.
Парка "Зарядье" был реализован компанией "Мосинжпроект" совместно с иностранным консорциумом Diller Scofidio+Renfro. В итоге получился прекрасный пример международного сотрудничества, заявила в Каннах директор по проектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроекта" Галина Гордюшина.
"В процессе сотрудничества мы быстро нашли общий язык со специалистами архитектурного бюро. В результате совместной работы с зарубежными коллегами получился проект мирового уровня", — добавила Гордюшина.
Во Франции с 13 по 16 марта проходит международная выставка MIPIM — важнейшее мировое событие в сфере недвижимости. В ней принимают участие три тысяч компаний из ста стран мира. Сегодня, 15 марта в Каннах будут подведены итоги конкурса MIPIM Awards. "Зарядье" участвует в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации", а обновленный стадион "Лужники" претендуют на звание "Лучшего восстановленного объекта".
На форуме активно обсуждают новые идеи создания комфортной городской среды и подготовку Москвы к чемпионату мира по футболу. Стенд правительства Москвы посвящен основным векторам развития рынка недвижимости столицы. Здесь проходят деловые мероприятия с участием представителей администрации столицы и ведущих игроков отрасли.
Дни.ру: последние новости
Обледеневшая Москва погрузилась в хаос Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму257
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России205
Третья мировая война наступила для Климкина132
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение