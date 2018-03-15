Стало известно, когда пустят метро до Стрелки

— Готовность станции метро «Стрелка» составляет 94%, — сообщил сегодня и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин в ходе рабочей инспекции на строящийся метрополитен. — Мы ежедневно выезжаем на метро. Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда. Как только будут положительные температуры, приступим к благоустройству.

Сейчас на объекте работают 905 человек и 30 единиц техники, сообщили в правительстве Нижегородской области. Работы выполняются в две смены, 24 часа в сутки.

Юрий Гаранин. — Готовность станции метро «Стрелка» высокая, мы уже практически вышли на финишную прямую по завершению работ. Верхнее строение пути — рельсы, электроэнергия, которая необходима для того, чтобы пошли поезда, автоматика движения поездов, система безопасности — это основные моменты, которые сегодня в центре внимания. В настоящее время полным ходом идут отделочные работы на станции — планируем, что подрядчик закончит их к концу марта, — рассказал генеральный директор муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде

Цена контракта строительства станции метро «Стрелка» составляет 10,396 млрд рублей, в том числе 6 226 млн рублей — из федерального, 3 832 млн рублей — из областного и 21 млн рублей — из городского бюджетов.

При строительстве станции «Стрелка» не обошлось без скандала. С мая по сентябрь 2017 года генеральный директор фирмы, выполняющей работы по продлению линии метрополитена, не выплачивал заработную плату более 1000 сотрудникам. Всего задолженность перед работниками превысила 50 миллионов рублей. Многие работники из ближнего зарубежья уже покинули стройплощадку, так и не дождавшись зарплаты.