Ещё
В Москве откроется школа для профессиональных родителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве откроется школа для профессиональных родителей 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
17 марта в Москве откроется школа, в которой можно будет освоить искусство "профессионального родительства" и научиться заботиться о детях и взрослых с особенностями развития, в том числе с сенсорными и двигательными нарушениями, сообщает пресс-служба фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".
Преподаватели школы — эксперты в области коррекционной педагогики и специальной психологии — расскажут об общих проблемах детской и взрослой инвалидности, познакомят с системой домашних занятий с особым ребенком, обучат практике эрготерапии в уходе за слепоглухими детьми и детьми с иными множественными нарушениями развития.
После завершения обучения слушатели школы смогут работать в качестве профессиональных родителей в программе "Передышка". Программа "Передышка" предусматривает возможность для родителей детей с особенностями развития и членов семей со взрослыми инвалидами воспользоваться помощью специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке или взрослом.
Получая "Передышку", родители и другие члены семьи могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или просто отдохнуть. Такой вид помощи позволяет снизить психологическую напряженность и повысить качество жизни, поскольку уход за человеком с особыми нуждами требует от всей семьи больших усилий и занимает практически все время.
В настоящее время услугой пользуются подопечные сообщества семей слепоглухих из города Москвы, Московской области, Республики Удмуртия, Алтайского края, Нижегородской, Калининградской и Кировской областей. В общей сложности, это более 100 семей.
РИА Новости: последние новости
В Москве появилась памятка для желающих сдавать жилье на время ЧМ-2018 Праздник "Навруз" отметят в Москве 25 марта В московском метро отчитались об уборке снега
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму257
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России205
Третья мировая война наступила для Климкина132
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение