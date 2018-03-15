Антон Аверин: «Готовность станции метро „Стрелка“ составляет 94%»

По словам Антона Аверина, на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы ввод в эксплуатацию объекта состоялся 30 апреля. «Мы ежедневно выезжаем на метро. Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда. Как только будут положительные температуры, приступим к благоустройству», — сообщил Антон Аверин.

Генеральный директор муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде Юрий Гаранин подчеркнул, что благодаря своевременно принятым финансовым мерам правительства Нижегородской области, все отделочные материалы и оборудование, необходимые для того, чтобы сдать объект, находятся на станции в полном объеме.

«Готовность станции метро «Стрелка» высокая, мы уже практически вышли на финишную прямую по завершению работ. Верхнее строение пути — рельсы, электроэнергия, которая необходима для того, чтобы пошли поезда, автоматика движения поездов, система безопасности — это основные моменты, которые сегодня в центре внимания. В настоящее время полным ходом идут отделочные работы на станции — планируем, что подрядчик закончит их к концу марта», — отметил Юрий Гаранин.

В региональном министерстве строительства сообщили, что на основной строительной площадке — станции «Стрелка» — проводятся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (готовность 98%). Производится кирпичная кладка стен и перегородок (99%), заливка полов в помещениях вестибюля №1 (99%), вестибюля №2 (96%). Завершены черновые отделки стен и потолков вестибюлей №1 и №2 и чистовая отделка стен и потолков в помещениях вестибюля №1 и ТПП-30. В настоящее время продолжаются работы по устройству металлоконструкций подвесных потолков платформы (98%), а также укладка гранита на платформенную часть станции «Стрелка» (98%). Кроме того, произведена укладка путевого бетона в правом перегонном тоннеле (85%), левом перегонном тоннеле (81%). Выполнено устройство внешних сетей теплоснабжения на ТТП-30 и монтаж силового оборудования. На строительстве объекта задействовано 905 человек рабочего персонала и 30 единиц строительной техники.

Начальник участка №1 подрядной организации «УС-620» Вячеслав Гудник отметил, что организация труда на стройке очень хорошая. «На этом объекте я работаю больше двух лет. Здесь работают опытные люди, которые строили объекты в Сочи , в Сибири, метро в Москве . Сейчас на станции мы производим отделочные работы — кладем плитку, то есть дело идет к завершению», — поделился Вячеслав Гудник.

Машинист ПСМ на участке №1 Юрий Евдокимов также сообщил, что работы на станции метро «Стрелка» ведутся 24 часа в сутки. «Работаем день и ночь в две смены, стараемся. Ведем работы по рельсовым путям», — отметил Юрий Евдокимов.

В министерстве строительства Нижегородской области напомнили, что цена контракта строительства станции метро «Стрелка» составляет 10,396 млрд рублей, в том числе 6 226 млн рублей — из федерального, 3 832 млн рублей — из областного и 21 млн рублей — из городского бюджетов.