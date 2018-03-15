Собянин наградил москвичей — чемпионов и призеров Олимпиады

Сергей Собянин вручил награды московскими спортсменам, ставшим чемпионами и призерами XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчане, а также их тренерам.

Мэр подарил олимпийцам альбомы с поздравительными открытками от москвичей, они присылали пожелания через персональный сайт градоначальника. Денежные сертификаты и подарки получили 16 спортсменов.

Москвичи внесли наибольший вклад в успех команды олимпийских спортсменов из России во время Игр. Они завоевали шесть медалей: золотую, три серебряных и две бронзовых. Общая доля столичных наград в зачете составляет 35 процентов.

Премии для спортсменов, получивших золото составили четыре миллиона рублей, за серебро — по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона рублей. Тренерам выплатят половину от указанных сумм за каждое призовое место. Тренерам по командным видам спорта полагается вознаграждение за одну медаль команды.

Зимние олимпийские игры прошли в городе Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях разыграли 102 комплекта наград в 15 спортивных дисциплинах. Россию представляли 168 спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. В команду олимпийцев из РФ входил 41 московский спортсмен в 13 спортивных дисциплинах. В неофициальном медальном зачете команда заняла 13 место.