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Собянин наградил москвичей — призеров Олимпиады
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Собянин наградил москвичей — чемпионов и призеров Олимпиады 

Москва24 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин вручил награды московскими спортсменам, ставшим чемпионами и призерами XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчане, а также их тренерам.
Мэр подарил олимпийцам альбомы с поздравительными открытками от москвичей, они присылали пожелания через персональный сайт градоначальника. Денежные сертификаты и подарки получили 16 спортсменов.
Москвичи внесли наибольший вклад в успех команды олимпийских спортсменов из России во время Игр. Они завоевали шесть медалей: золотую, три серебряных и две бронзовых. Общая доля столичных наград в зачете составляет 35 процентов.
Премии для спортсменов, получивших золото составили четыре миллиона рублей, за серебро — по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона рублей. Тренерам выплатят половину от указанных сумм за каждое призовое место. Тренерам по командным видам спорта полагается вознаграждение за одну медаль команды.
Зимние олимпийские игры прошли в городе Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях разыграли 102 комплекта наград в 15 спортивных дисциплинах. Россию представляли 168 спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. В команду олимпийцев из РФ входил 41 московский спортсмен в 13 спортивных дисциплинах. В неофициальном медальном зачете команда заняла 13 место.
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