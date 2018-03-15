Трамваи без турникетов запустят на маршрутах в ЮЗАО

На бестурникетный режим с 17 марта перейдут трамваи на 12 маршрутах в Москве . Пассажиры могут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в транспорте. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«Каждый день более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда. 17 марта она появится на 12 направлениях», — сообщил генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов

Бестурникетный режим делает посадку более быстрой и удобной и жители столицы экономят в пути до 15 минут. В бестурникетном транспорте действует усиленный контроль.

В Юго-Западном округе трамвайные маршруты, которые начнут работать в бестурникетном режиме с 17 марта:

№ 1 «Улица Академика Янгеля — Москворецкий рынок»;

№ 16 «Улица Академика Янгеля — Улица Серпуховский Вал».

Напоминаем, что турникеты убрали на следующих автобусных маршрутах в ЮЗАО:

№ 28 «Улица Академика Янгеля — Метро „Калужская“;

№ 37 „Метро „Красногвардейская“ — Метро „Теплый Стан“ (с 12 марта 2018 года);

№ 103 „23-й квартал Новых Черемушек — Улица Дорохова“;

№ 144 „Метро „Теплый Стан“ — Метро „Китай-город“;

№ 611 „Внуковский завод — Метро „Юго-Западная“;

№ 642 „Метро „Калужская“ — Метро „Юго-Западная“;

№ 642к „Метро „Калужская“ — Метро „Ясенево“;

№ 718 „5-й микрорайон Солнцева — 9-й микрорайон Теплого Стана“;

№ 720 „5-й микрорайон Солнцева — Улица Академика Варги“;

№ 737 „5-й микрорайон Северного Бутова — 4-й микрорайон Щербинки“;

№ 752 „Метро „Беляево“ — Солнцево“;

№ 767 „Улица Федосьино — Метро „Теплый Стан“;

№ 826 „Большая Юшуньская улица — Метро „Тульская“;

№ 848 „5-й микрорайон Северного Бутова — Улица Брусилова“;

№ 858 „5-й микрорайон Северного Бутова — 4-й микрорайон Щербинки“;

№ 891 „Метро „Теплый Стан“ — Ватутинки“;

№ 895 „Метро „Теплый Стан“ — 2-й микрорайон Южного Бутова“;

№ 895к „Метро „Теплый Стан“ — Улица Липовый Парк, 4“.