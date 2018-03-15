РЖД восстановило движение на перегоне после ЧП со сбитым человеком в Москве

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости . Движение на перегоне в Москве в сторону области, нарушенное после случая со сбитым электричкой человеком, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в РЖД Представитель РЖД сообщал РИА Новости, что в четверг около 10.00 на перегоне Москва-Бутырская — Москва-Смоленская пригородный электропоезд Щербинка — Одинцово травмировал человека, переходившего пути в неположенном месте. Движение поездов на данном участке в область было затруднено, в Москву — шло по расписанию. "Движение полностью восстановлено. Диспетчерский аппарат делает всё возможное для минимизации времени задержек поездов", — сообщили в РЖД в четверг.