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РЖД восстановило движение на перегоне после ЧП со сбитым человеком в Москве
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РЖД восстановило движение на перегоне после ЧП со сбитым человеком в Москве 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Движение на перегоне в Москве в сторону области, нарушенное после случая со сбитым электричкой человеком, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в РЖД.
Представитель РЖД сообщал РИА Новости, что в четверг около 10.00 на перегоне Москва-Бутырская — Москва-Смоленская пригородный электропоезд Щербинка — Одинцово травмировал человека, переходившего пути в неположенном месте. Движение поездов на данном участке в область было затруднено, в Москву — шло по расписанию.
"Движение полностью восстановлено. Диспетчерский аппарат делает всё возможное для минимизации времени задержек поездов", — сообщили в РЖД в четверг.
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