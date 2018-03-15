Бестурникетную систему оплаты проезда введут на 12 трамвайных маршрутах с 17 марта

На 12 трамвайных маршрутах введут бестурникетную систему оплаты проезда с 17 марта 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На бестурникетный режим с 17 марта перейдут трамваи на 12 маршрутах в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе города. Пассажиры смогут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в транспорте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой режим оплаты делает посадку в транспорт более быстрой и удобной. Пассажиры экономят от пяти до 15 минут в пути. В бестурникетном транспорте действует усиленный контроль.

«Ежедневно более 800 тыс. горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда. В ближайшую субботу, 17 марта, она появится на 12 направлениях. Без турникетов будут работать трамваи уже на 27 из 47 московских маршрутов», — рассказал генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов

Узнать о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте Мосгортранса.