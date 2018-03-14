Как изменился общественный транспорт Москвы за последнее время

1. В автобусах начали снимать турникеты. С нового года их сняли на всех маршрутах, где ходят автобусы особо большой вместимости — таких в Москве 72. Причем даже если на маршруте встречается обычный автобус, «рогатки» на входе в нем также опускают. С этого понедельника таких маршрутов стало уже 77 — еще на пяти их выключили лишь за два месяца. После отключения турникетов время поездки для пассажиров сокращается на 5-15 минут.

Эксперты высказывают осторожные предположения, что это начало всеобщей «детурникетизации» в Москве. Турникеты уже отключены во всех длинных трамваях. В прошлом году ими полностью укомплектовали Бауманское трамвайное депо, в этом году настала очередь Октябрьского депо, обслуживающего частично центр, а также восточные районы города.

2. Объявлен конкурс на закупку первых 300 электробусов. Произошло это в конце прошлого года. Электробусами столица намерена заменить троллейбусы как минимум на восьми маршрутах, среди которых N 7 «Парк Победы — Калужская площадь», N 34 «Улица Кравченко — Киевский вокзал», N 42 «Рижский вокзал — метро „Динамо“, N 76 „Холмогорская улица — метро „ВДНХ“ южная. Чтобы дать возможность проявить себя как можно большему количеству производителей, поставка разбита на три лота. Одно из основных условий — производство обязательно должно быть локализовано в России

Один из серьезных претендентов — Группа ГАЗ , недавно представила уже второе поколение своего электробуса с ультрабыстрой зарядкой. Его салон внутри мало чем отличается от автобуса. Зато новый вид транспорта экологичнее, с двигателем, который работает тише, а сама машина быстрее и плавнее разгоняется. Испытания планируется начать весной.

Ориентировочно первые электробусы должны выйти на маршруты осенью.

3. Поезда метро „Москва“ доработали с учетом мнений пассажиров. Инновационные метропоезда, которые вышли на Таганско-Краснопресненскую линию подземки почти год назад, доработали согласно пожеланиям пассажиров и машинистов.

В составах, которые продолжают поступать на ветку, усовершенствован алгоритм закрывания дверей, из-за которого они подолгу стояли на станциях. Ранее двери были настроены так, что после трехкратной попытки закрыть их поезд блокировался, если рядом оказывался пассажир. Кроме того, в поездах ликвидировали поручни на центральных площадках, доработали систему информирования машинистов, перенастроили климат-контроль, увеличили число USB-зарядок — изначально их ставили только в первом и последнем вагонах.

Полностью парк поездов на Таганско-Краснопресненской ветке обновят к 2020 году.

В этом году поезд „Москва“ поступит на Филевскую линию — для нее готовят специальную шестивагонную комплектацию. В первом и последнем вагонах сиденья будут стоять как в электричках, чтобы пассажиры могли смотреть в окно. А сами составы будут подготовлены для работы на открытом воздухе — большая часть линии проходит по улице.

В апреле планируется объявить тендер на поставку новых поездов для Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой Кольцевой линий. Этот проект сейчас проходит этап слушаний.

4. Беременным в метро начали выдавать значки. Для этого достаточно подойти к одной из информационных стоек метрополитена и МЦК и получить его. Значок, призывающий уступить место даме в положении, выдают без каких-либо справок, подтверждающих беременность.

“В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы как никто другие нуждаются в том, чтобы им уступили место, — говорит первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Пока что значки будут раздавать в качестве эксперимента, если акция получит положительный отклик, то, возможно, ее сделают постоянной. Еще раньше в подземке начали звучать объявления, призывающие уступать места не только людям с ограниченными возможностями и родителям с детьми, но и беременным женщинам. Аналогичные социальные кампании проводили и в метрополитенах Лондона и Нью-Йорка

Транспорт становится удобнее, быстрее и более человечным к нуждам пассажира

5. Поезда на МЦК стали ходить чаще. Интервалы на Московском центральном кольце сократили с 6 минут в часы пик и 12 минут в остальное время до 5 и 10 минут соответственно. Ежедневно „Ласточки“ на кольце перевозят уже порядка 420 тысяч пассажиров.

В этом году РЖД планирует уменьшить интервалы до 4 минут в часы пик.

6. По МЦД полетят „Иволги“. Стало известно, какие поезда выйдут на первый Московский центральный диаметр Лобня Одинцово , движение по которому планируется запустить в конце этого — начале будущего года. Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания закупает 23 городские электрички „Иволга“ производства Тверского вагоностроительного завода. Два таких поезда уже ходят на Киевском направлении. У них сквозной проход через весь поезд, нет тамбуров, установлен климат-контроль, тепловые завесы, поручни на центральных площадках, туалеты. Первый поезд, как сообщает пресс-служба ЦППК, должен поступить в третьем квартале этого года.

7. Ординаторам дали льготы на проезд. С марта московские ординаторы получили такие же льготы на проезд, как и школьники со студентами. Стоимость проезда в метро для них теперь — 380 рублей в месяц, в наземном транспорте — 250. На пригородные электрички они теперь могут покупать билеты с 50%-ной скидкой, льготы действуют с 1 марта по 15 июня, а затем с 1 сентября.

Билет оформляется на основании соцкарты с занесенной на нее льготой. Проездной можно купить в любой кассе в пределах Москвы как на обычную электричку, так и на скоростную. Льготные билеты продаются до любой станции по маршруту электрички, даже если она уходит в другой регион. Можно приобрести и абонемент за половину стоимости, но лишь на обычные поезда.