Москвичей похвалили за противостояние снегопадам

«В этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые испытывали в снегопады полный коллапс и были полностью парализованы», — отметил мэр. Аномальные снегопады и сложные погодные условия прошедшей зимой не повлияли на рабочий ритм столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, прошедшей зимой московские коммунальщики убрали в разы больше снега, чем в предыдущие годы.

«Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы», — подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что помимо дорожных служб работают и привлеченные коммунальные организации — Мосводоканал, Мосгаз, Гормост и другие. Он поблагодарил коммунальщиков за проделанную работу, а жителей — за терпение и понимание.

Минувшая зима заняла второе место по количеству осадков в столичном регионе за всю историю метеонаблюдений c 1878 года. На столицу обрушилось 217,5 миллиметра осадков. Больше было зафиксировано лишь зимой 1965-1966 годов — тогда выпало 249 миллиметров осадков. Кроме того, прошедшая зима стала рекордной по количеству сильных снегопадов.