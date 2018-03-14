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Москвичей похвалили за противостояние снегопадам
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Москвичей похвалили за противостояние снегопадам 

Мослента 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Аномальные снегопады и сложные погодные условия прошедшей зимой не повлияли на рабочий ритм столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«В этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые испытывали в снегопады полный коллапс и были полностью парализованы», — отметил мэр.
По его словам, прошедшей зимой московские коммунальщики убрали в разы больше снега, чем в предыдущие годы.
«Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы», — подчеркнул Собянин.
Мэр отметил, что помимо дорожных служб работают и привлеченные коммунальные организации — Мосводоканал, Мосгаз, Гормост и другие. Он поблагодарил коммунальщиков за проделанную работу, а жителей — за терпение и понимание.
Минувшая зима заняла второе место по количеству осадков в столичном регионе за всю историю метеонаблюдений c 1878 года. На столицу обрушилось 217,5 миллиметра осадков. Больше было зафиксировано лишь зимой 1965-1966 годов — тогда выпало 249 миллиметров осадков. Кроме того, прошедшая зима стала рекордной по количеству сильных снегопадов.
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