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Почти 23 млн туристов посетят Москву в 2018 году
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Почти 23 млн туристов посетят Москву в 2018 году 

ТВ Центр 14 марта 2018
Фото: ТВ Центр
Руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что около 23 миллионов туристов ожидается в столице в 2018 году. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Понятно, что интерес к Москве вызывает большое количество проводимых мероприятий. И развивающаяся городская инфраструктура и, конечно же, проведение такого крупного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Прогноз турпотока на 2018 год — 22,9 миллиона прибытий", — говорится в сообщении.
По его словам, на протяжении последних лет было зафиксировано увеличение туристического потока. Гуляев также отметил, что обслуживать туристов в Москве готовы почти 1,5 тысячи гидов-переводчиков, которые разговаривают на 24 языках.
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