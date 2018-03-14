Почти 23 млн туристов посетят Москву в 2018 году

"Понятно, что интерес к Москве вызывает большое количество проводимых мероприятий. И развивающаяся городская инфраструктура и, конечно же, проведение такого крупного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Прогноз турпотока на 2018 год — 22,9 миллиона прибытий", — говорится в сообщении. Руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что около 23 миллионов туристов ожидается в столице в 2018 году. Об этом сообщает агентство "Москва".

По его словам, на протяжении последних лет было зафиксировано увеличение туристического потока. Гуляев также отметил, что обслуживать туристов в Москве готовы почти 1,5 тысячи гидов-переводчиков, которые разговаривают на 24 языках.