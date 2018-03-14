Кинотеатры Москвы покажут фильмы с Олегом Табаковым

Кинотеатры Москвы покажут фильмы с Табаковым

Подробная информация о сеансах будет размещена на официальном сайте киносети.

Сеть кинотеатров «Московское кино» устроит показ фильмов, посвященный памяти актера Олега Табакова. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Он также сообщил, что в кинотеатрах разместят книги, в которых люди смогут выразить свои чувства и соболезнования. После книги будут переданы родным и близким артиста.

Подобные программы были организованы после смерти Алексея Баталова и Веры Глаголевой, отметил руководитель департамента культуры.

Подробная информация о сеансах будет размещена на официальном сайте киносети, сообщает агентство городских новостей «Москва».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

О смерти народного артиста СССР, режиссера и актера Олега Табакова стало известно в понедельник, 12 марта. Он умер на 83-м году жизни. Актера отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет в четверг, 15 марта, в здании Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.