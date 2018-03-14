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Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях из-за осложнения погодных условий
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Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях из-за осложнения погодных условий 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, следует по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«В ближайшие часы в Москве ожидается плохая погода. МЧС сообщает, что на улице будет мокрый снег, дождь, гололед, а также ветер с порывами до 15 м/с. Мы очень просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды», — говорится в сообщении.
Так, по данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в пять баллов. Низкие скорости на востоке и западе МКАД по внутренней стороне, а также на севере Садового кольца по внешней стороне.
«Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе при снеге, дожде и гололеде. Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — заключили в инфоцентре.
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 Ещё 3 источника 
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