Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях из-за осложнения погодных условий

Транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, следует по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«В ближайшие часы в Москве ожидается плохая погода. МЧС сообщает, что на улице будет мокрый снег, дождь, гололед, а также ветер с порывами до 15 м/с. Мы очень просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды», — говорится в сообщении.

Так, по данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в пять баллов. Низкие скорости на востоке и западе МКАД по внутренней стороне, а также на севере Садового кольца по внешней стороне.

«Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе при снеге, дожде и гололеде. Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — заключили в инфоцентре.