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В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
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В Москве в четверг выпадет около трети месячной нормы осадков 

РИА Новости 14 марта 2018
Снегопад ожидает жителей российской столицы в четверг, в Москве в этот день выпадет около одной трети месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду.
"Мы ожидаем, что ближайшей ночью пойдет снег, местами сильный. Снегопад пойдет на убыль примерно около двух-трех часов дня, после этого в Москве температура начнет резко понижаться. Снег будет налипать на провода и деревья, на дорогах образуется снежный накат", — сказала она.
Позднякова отметила, что в городе выпадет 10 миллиметров осадков при месячной норме 34 миллиметра.
Она рассказала, что во второй половине дне четверга, когда снегопад начнет ослабевать, в городе начнет резко холодать.
"В 10-11 утра завтра температура будет слабо отрицательной, и буквально за несколько часов она понизится до минус 5 — минус 7 градусов. Ветер при этом будет северный, довольно плотный, поэтому будет казаться, что на улице становится пронзительно холодно. Уже в ночь на пятницу температура в Москве понизится до минус 10 градусов", — сказала Позднякова.
По ее словам, температура будет ниже нормы примерно на 4 градуса.
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