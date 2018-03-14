Снег, метели и сильный ветер ожидают татарстанцев 15, 16 и 17 марта

Ветер умеренный, днем местами сильный с порывами до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Ночью -9… -14 градусов, при прояснениях до -18 градусов. Днем -2… -7 градусов, на дорогах гололедица.

Казани днем также ожидается небольшой снег, местами метель. Ветер умеренный, местами порывистый до 17 метров в секунду. На дорогах скользко. Днем слабый мороз от -2 до -4 градусов. 16 марта в большинстве районов ожидается сильный снег, местами метель и гололед. Ветер порывистый. Днем впервые столбик термометра поднимется до +2 градусов. На дорогах возможны снежные заносы.

17 марта ночью и утром в большинстве районов также ожидается снег и местами метель. Порывистый ветер до 17 метров в секунду. Ночью -8… -13 градусов. Днем -7… -12. На дорогах гололедица и снежные заносы.