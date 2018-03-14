Ещё
Снег, метели и сильный ветер ожидают татарстанцев 15, 16 и 17 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снег, метели и сильный ветер ожидают татарстанцев 15, 16 и 17 марта 

АиФ Казань 14 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Ветер умеренный, днем местами сильный с порывами до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Ночью -9… -14 градусов, при прояснениях до -18 градусов. Днем -2… -7 градусов, на дорогах гололедица.
В Казани днем также ожидается небольшой снег, местами метель. Ветер умеренный, местами порывистый до 17 метров в секунду. На дорогах скользко. Днем слабый мороз от -2 до -4 градусов. 16 марта в большинстве районов ожидается сильный снег, местами метель и гололед. Ветер порывистый. Днем впервые столбик термометра поднимется до +2 градусов. На дорогах возможны снежные заносы.
17 марта ночью и утром в большинстве районов также ожидается снег и местами метель. Порывистый ветер до 17 метров в секунду. Ночью -8… -13 градусов. Днем -7… -12. На дорогах гололедица и снежные заносы.
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане прогнозируют снег и слабую метель Подозреваемый в убийстве лыжницы из Нижнекамска обнаружен мертвым «Я сожалею». Что известно о Виле Мирзаянове, создавшем «Новичка»?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»175
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста74
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества22
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение