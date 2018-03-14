«Язык дьявола» снова расцвел в «Аптекарском огороде»

Трупный цветок с запахом гнилого мяса снова расцвел в «Аптекарском огороде»

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) Мар 14, 2018 в 4:45 PDT «Аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, (Amorphophallus konjac) с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти расцвел 14 марта на фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде» — понюхать многолетнее травянистое растение из Восточной Азии можно в Пальмовой оранжерее. Ежегодное цветение Трупного цветка в «Аптекарском огороде» в шутку называют «Фестивалем мяса» — он продлится до конца недели. Острые ощущения гарантированы», — сказала О. Архипова. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 14 марта расцвел Трупный цветок, или Язык дьявола с сильным запахом гнилого мяса. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Она уточнила, что детальную информацию о цветке дьявола можно узнать на экскурсиях «Редкости и знаменитости тропиков» в выходные дни. О. Архипова также пояснила, что всего в коллекции сада представлено три вида Языка дьявола — коньяк, изменчивый и Ламба. «Надеемся, скоро у нас появится и легендарный Аморфофаллус титанический с гигантским соцветием высотой около 3 м — его цветение всегда становится сенсацией и украшает заголовки ведущих зарубежных СМИ», — добавила пресс-секретарь.