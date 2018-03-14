На Орловщине ожидается мокрый снег и гололедица

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в регионе будет облачно. Ночью и днем будет идти мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, утром и днём местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью от -2°С до -7°С, днём от -2°С до +3°С. Ветер переменный, 4-9 м/с.

В пятницу, 16 марта, будет облачно с прояснениями. Днём возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -11°С, днём -4°С. Ветер северный, 1 м/с.