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В Москве издали около трех миллионов книг за последние несколько лет
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В Москве издали около трех миллионов книг за последние несколько лет 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Около трех миллионов книг издано в российской столице за последнее несколько лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"За последние годы Москва, в том числе и в содружестве с патриархией, издала около 3 миллионов экземпляров книг, которые находятся сегодня в библиотеках и школах Москвы", — сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня православной книги.
Мэр назвал создание первой печатной книги ключевым событием «в ряду многих событий в развитии нашей человеческой цивилизации». «Казалось бы, сегодня, с созданием интернета, роль книги будет угасать. Ничего подобного. Книга в любом виде, печатном или в электронном, является ключом к познанию мира… Наш мир невелик, у нас десятки, сотни, максимум тысячи знакомых, мы ограничены во времени и пространстве — книга же нам дарит весь мир», — заключил Собянин.
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