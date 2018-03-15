К москвичам обратились с предупреждением

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В Москве водителей просят пересесть на общественный транспорт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщает информационный центр транспортного комплекса.
"Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается", — говорится в сообщении.
Добавляется, что городской транспорт подготовлен к работе. Метро, МЦК, электрички и наземный транспорт работают в штатном режиме.
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