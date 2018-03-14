Реки вскроются к разговению москвичей

По прогнозам, ледяной покров на столичных водоемах вскроется перед Пасхой, в конце марта — начале апреля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василия Марьяна.

«На основании долгосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России , температурный режим второй половины марта 2018 года в Москве предполагается близким к средним многолетним значениям. Завершится март переходом дневной температуры воздуха через 0 градусов», — рассказал он. Начальник службы добавил, что вскрытие ледового прокрова во внутренних водоемах будет продолжаться десять дней.

«Вскрытие реки Москвы началось со второй и завершилось в третьей декаде марта, внутренние водоемы вскрылись ото льда в первой половине апреля», — уточнил Марьян. По данным спасателей, сильного разлития рек не ожидается.

В этом году православные верующие будут отмечать Пасху 8 апреля.