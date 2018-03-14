Ещё
Реки вскроются к разговению москвичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реки вскроются к разговению москвичей 

Мослента 14 марта 2018
Фото: Южные горизонты
По прогнозам, ледяной покров на столичных водоемах вскроется перед Пасхой, в конце марта — начале апреля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василия Марьяна.
«На основании долгосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России, температурный режим второй половины марта 2018 года в Москве предполагается близким к средним многолетним значениям. Завершится март переходом дневной температуры воздуха через 0 градусов», — рассказал он. Начальник службы добавил, что вскрытие ледового прокрова во внутренних водоемах будет продолжаться десять дней.
«Вскрытие реки Москвы началось со второй и завершилось в третьей декаде марта, внутренние водоемы вскрылись ото льда в первой половине апреля», — уточнил Марьян. По данным спасателей, сильного разлития рек не ожидается.
В этом году православные верующие будут отмечать Пасху 8 апреля.
Мослента: последние новости
В московском метро появились новые схемы Москвичей снабдят средствами индивидуальной защиты Москвичей похвалили за противостояние снегопадам
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»175
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста74
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества22
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение