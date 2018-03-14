Ещё
Около 140 тысяч деревьев и кустарников высадят весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 140 тысяч деревьев и кустарников высадят весной в Москве 

Москва24 14 марта 2018
Фото: m24.ru
Примерно 140 тысяч деревьев и кустарников высадят в столице этой весной по просьбе горожан.
Решение было принято на основе результатов голосования москвичей в проекте "Активный гражданин", сообщает Агентство "Москва".
В Центральном административном округе появятся 16 пород деревьев, среди которых — клен, ива, яблоня, черемуха, липа, сосна. Также там высадят более 20 пород кустарников. Всего центр украсят почти 18 тысяч новых растений.
В других округах высядят рябину, ель, сосну, барбарис, кизильник, дуб, калину. Отмечается, что дополнительное озеленение проведут везде, кроме ТиНАО и Зеленограда.
Исполнитель работ будет определен с помощью девяти аукционов. Заказчиком выступает дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы озеленят Ростокинский акведук. Там высадят деревья и кустарники, обновят газоны и городскую мебель на детских и спортивных площадках.
Москва24: последние новости
Вожатые Мосгортура проведут квесты и мастер-классы в Манеже Проект всесезонного парка в Печатниках обсудят с москвичами Выставка "весенних" полотен Церетели откроется в Московском зоопарке 21 марта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму260
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России196
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение