Около 140 тысяч деревьев и кустарников высадят весной в Москве

Примерно 140 тысяч деревьев и кустарников высадят в столице этой весной по просьбе горожан.

Решение было принято на основе результатов голосования москвичей в проекте "Активный гражданин", сообщает Агентство "Москва"

В Центральном административном округе появятся 16 пород деревьев, среди которых — клен, ива, яблоня, черемуха, липа, сосна. Также там высадят более 20 пород кустарников. Всего центр украсят почти 18 тысяч новых растений.

В других округах высядят рябину, ель, сосну, барбарис, кизильник, дуб, калину. Отмечается, что дополнительное озеленение проведут везде, кроме ТиНАО и Зеленограда.

Исполнитель работ будет определен с помощью девяти аукционов. Заказчиком выступает дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.