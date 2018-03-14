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Почти 140 тыс. деревьев и кустарников высадят к лету в девяти округах Москвы по просьбам горожан
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Почти 140 тыс. деревьев и кустарников высадят к лету в девяти округах Москвы по просьбам горожан 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Почти 140 тыс. деревьев и кустарников высадят в Москве до конца весны по просьбам горожан, принявших участие в голосовании на портале «Активный гражданин». Соответствующие документы о проведении девяти аукционов размещены на сайте госзакупок.
Из них следует, что посадки пройдут во всех округах Москвы, кроме Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и Зеленограда. К примеру, в Центральном административном округе по просьбам москвичей высадят 16 пород деревьев — среди них клен, ива, липа, яблоня, черемуха, сосна, а также более 20 пород кустарников. Всего же в ЦАО появится почти 18 тыс. новых деревьев и кустарников. В округах столицы также будут высаживать рябину, сосну, ель, дуб, барбарис, кизильник, калину.
Заказчиком работ является ГКУ «Дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы».
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