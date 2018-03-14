Памятник Табакову появится в Москве

Власти Москвы анонсировали появление в столице памятника Народному артисту СССР Олегу Табакову. Народный художник России, академик Салават Щербаков и скульптор Валерий Пчелин в разговоре с «360» рассказали, как будут выбирать памятник и каким он может быть.
Комментируя решение московских властей, академик Салават Щербаков рассказал «360», что вероятнее всего будет проведен конкурс среди скульптурных работ: такова обычная процедура.
Знаете, это будет не так развиваться — у кого какой есть макет. Это просто стандартно будет конкурс и будет выбрана наиболее интересная та или иная работа. Поэтому тут нет никакой сенсации. Может, могут быть и такие люди среди скульпторов, которые думали о памятнике Табакову при жизни, но это странновато: человек жив… Это просто будет конкурс, может послушают и родственников, но вообще это дело общественное— Салават Щербаков.
Художник и скульптор Валерий Пчелин в свою очередь рассказал, что готовить человеку памятник при жизни — это странно, хотя у нас такое иногда и практикуется.
Табаков — фигура такая крупная для российской культуры. Человек неординарный был, много чего в общем-то он сделал, его точно нужно увековечить. По поводу проведения — обычно объявляется конкурс, и в течение какого-то срока все желающие, получив информацию, работают, делают свои предложения, потом приносят все это и жюри, сформированное под тот или иной памятник, решает, какой он должен быть. По результатам уже решается какой памятник будет установлен. Что касается моего видения, то я еще не думал об этом никак, сразу сложно сказать. Есть два варианта: увековечить его в портретном сходстве, очеловеченного, либо второй вариант — применить какую-то символику и передать Табакова через его деятельность — Валерий Пчелин.
Памятник Олегу Табакову, кстати, в России уже есть, как минимум один. В августе 2015 года на родине артиста, в Саратове появилась скульптурная композиция, посвященная творчеству актера и режиссера. Памятник изображает двух персонажей, ключевых для актера: Олега Савина из фильма «Шумный день» и кота Матроскина, сообщили «Дни. Ру».