Памятник Табакову появится в Москве

Табаков — фигура такая крупная для российской культуры. Человек неординарный был, много чего в общем-то он сделал, его точно нужно увековечить. По поводу проведения — обычно объявляется конкурс, и в течение какого-то срока все желающие, получив информацию, работают, делают свои предложения, потом приносят все это и жюри, сформированное под тот или иной памятник, решает, какой он должен быть. По результатам уже решается какой памятник будет установлен. Что касается моего видения, то я еще не думал об этом никак, сразу сложно сказать. Есть два варианта: увековечить его в портретном сходстве, очеловеченного, либо второй вариант — применить какую-то символику и передать Табакова через его деятельность — Валерий Пчелин.

Художник и скульптор Валерий Пчелин в свою очередь рассказал, что готовить человеку памятник при жизни — это странно, хотя у нас такое иногда и практикуется.