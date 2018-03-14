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«Донстрой» займется строительством массового жилья
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«Донстрой» займется строительством массового жилья 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
«Донстрой», специализирующийся на строительстве недвижимости, относящейся к верхнему ценовому сегменту, объявил о запуске нового проекта для массового рынка. Девелопер намерен построить ЖК комфорт-класса. Проект получил название Fresh и будет расположен на Ореховом бульваре рядом со станциями метро «Красногвардейская» и «Зябликово».
В состав комплекса войдут четыре 27-30-этажных корпуса. Площадь ЖК составит около 143 тыс. кв м. В рамках проекта запланировано строительство 1574 квартир площадью от 20,2 до 106,9 кв м.
Это уже второй проект «Донстроя», относящийся к массовому рынку. Ранее компания заявила о намерении построить ЖК комфорт-класса на Открытом шоссе площадью около 1 млн кв м. Сейчас портфель проектов компании включает 8,4 млн кв м недвижимости.
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