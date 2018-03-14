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В Нагатинской пойме установят гигантские качели
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В Нагатинской пойме установят гигантские качели 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В строящемся парке "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве установят гигантские качели — они смогут поднимать одновременно 40 человек на высоту до 20 метров, говорится на портале столичной мэрии.
Аттракцион "Храм огня" установят в зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам.
Качели станут самыми большими в Москве, в мире же всего несколько десятков подобных аттракционов.
Качели будут работать в нескольких режимах — от спокойного до экстремального, с круговым вращением. Посетители прокатятся над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня.
Парк планируют открыть в 2019 году. Что касается аттракциона, его доставят в Москву в начале апреля, сейчас специалисты начали монтировать фундамент для него.
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