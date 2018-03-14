Составлен топ 7 дорогих районов Москвы

Top 7 самых дорогих районов Москвы: никто не может догнать Арбат

№1 рейтинга — район Арбат Москва — крупнейший в стране рынок дорогой недвижимости. Ни в одном другом городе России невозможно найти такое количество объектов бизнес-, элит— и премиум-класса. Дорогая недвижимость, по информации "БЕСТ-Новострой", занимает в столице около 40% предложения. Вот как выглядит рейтинг московских районов с наиболее дорогим жильем, составленный с помощью экспертов компании "Инком-Недвижимость"

Стоимость квадратного метра: 512 406 рублей

Арбат — это район, где много пешеходных улиц с красивыми особняками. Цены на жилье и аренду здесь каждый год ползут вверх, а спрос постоянно превышает предложение. Недавно была проведена еще и суперсовременная реконструкция Нового Арбата, которая сделала район не только стильным, но и уютным. №2 рейтинга — район Хамовники

Стоимость квадратного метра: 461 735 рублей

№3 рейтинга — район Якиманка В этом районе расположены престижные университеты, школы и гимназии. Хватает и знаменитых медицинских учреждений: НИИ имени Сербского, Сеченовская академия и НИИ Сысина. Кроме того, Хамовники изобилуют архитектурными памятниками. Например, на территории района располагаются храм Христа Спасителя , музей имени Пушкина и палаты Пречистенки.

Стоимость квадратного метра: 430 445 рублей

В состав данного района входит западная часть исторического Замоскворечья в пределах Садового кольца. Также на территории расположены Нескучный сад, парк культуры имени Горького, центральный дом художника (ЦДХ) и государственная Третьяковская галерея. Близость к таким знаковым объектам всегда стоит довольно дорого. №4 рейтинга — район Проспект Вернадского

Стоимость квадратного метра: 386 837 рублей

Главные плюсы — развитая инфраструктура, наличие станций метрополитена. Экологическая обстановка оценивается экспертами как благополучная. Единственный отрицательный фактор — интенсивные автотранспортные потоки. Но вред от машин компенсируется наличием парка 50-летия Октября и парка Олимпийской деревни. №5 рейтинга — район Пресненский

Стоимость квадратного метра: 378 501 рублей

На цену квартир влияют расположенные рядом парки и зоны отдыха: парк Декабрьского восстания, московский зоопарк, Краснопресненский парк и детский парк "Пресненский". Также надо упомянуть многочисленные театры: МХАТ им. Горького, театр им. Маяковского, театр сатиры, театр "У Никитских ворот" и московская консерватория. №6 рейтинга — район Тверской

№7 рейтинга — район Замоскворечье Стоимость квадратного метра: 377 847 Главный плюс района — хорошая экологическая обстановка. В его состав входят такие знаковые для москвичей и гостей столицы места как: Тверской бульвар, Александровский сад, Тайнинский сад, Миусский сквер, парк "Новослободский" и сад "Эрмитаж"

Стоимость квадратного метра: 369 432 рублей

В Замоскворечье расположены многие из важнейших культурных и исторических памятников и достопримечательностей Москвы. Например, дом-музей А. Н. Островского, дом-музей С. А. Есенина, театральный музей имени А. А. Бахрушина и т.д. Недалеко и основные достопримечательности города.