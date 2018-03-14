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Составлен топ 7 дорогих районов Москвы
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Top 7 самых дорогих районов Москвы: никто не может догнать Арбат 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва — крупнейший в стране рынок дорогой недвижимости. Ни в одном другом городе России невозможно найти такое количество объектов бизнес-, элит— и премиум-класса. Дорогая недвижимость, по информации "БЕСТ-Новострой", занимает в столице около 40% предложения. Вот как выглядит рейтинг московских районов с наиболее дорогим жильем, составленный с помощью экспертов компании "Инком-Недвижимость".

№1 рейтинга — район Арбат

Стоимость квадратного метра: 512 406 рублей
Арбат — это район, где много пешеходных улиц с красивыми особняками. Цены на жилье и аренду здесь каждый год ползут вверх, а спрос постоянно превышает предложение. Недавно была проведена еще и суперсовременная реконструкция Нового Арбата, которая сделала район не только стильным, но и уютным.

№2 рейтинга — район Хамовники

Стоимость квадратного метра: 461 735 рублей
В этом районе расположены престижные университеты, школы и гимназии. Хватает и знаменитых медицинских учреждений: НИИ имени Сербского, Сеченовская академия и НИИ Сысина. Кроме того, Хамовники изобилуют архитектурными памятниками. Например, на территории района располагаются храм Христа Спасителя, музей имени Пушкина и палаты Пречистенки.

№3 рейтинга — район Якиманка

Стоимость квадратного метра: 430 445 рублей
В состав данного района входит западная часть исторического Замоскворечья в пределах Садового кольца. Также на территории расположены Нескучный сад, парк культуры имени Горького, центральный дом художника (ЦДХ) и государственная Третьяковская галерея. Близость к таким знаковым объектам всегда стоит довольно дорого.

№4 рейтинга — район Проспект Вернадского

Стоимость квадратного метра: 386 837 рублей
Главные плюсы — развитая инфраструктура, наличие станций метрополитена. Экологическая обстановка оценивается экспертами как благополучная. Единственный отрицательный фактор — интенсивные автотранспортные потоки. Но вред от машин компенсируется наличием парка 50-летия Октября и парка Олимпийской деревни.

№5 рейтинга — район Пресненский

Стоимость квадратного метра: 378 501 рублей
На цену квартир влияют расположенные рядом парки и зоны отдыха: парк Декабрьского восстания, московский зоопарк, Краснопресненский парк и детский парк "Пресненский". Также надо упомянуть многочисленные театры: МХАТ им. Горького, театр им. Маяковского, театр сатиры, театр "У Никитских ворот" и московская консерватория.

№6 рейтинга — район Тверской

Стоимость квадратного метра: 377 847  Главный плюс района — хорошая экологическая обстановка. В его состав входят такие знаковые для москвичей и гостей столицы места как: Тверской бульвар, Александровский сад, Тайнинский сад, Миусский сквер, парк "Новослободский" и сад "Эрмитаж".

№7 рейтинга — район Замоскворечье

Стоимость квадратного метра: 369 432 рублей
В Замоскворечье расположены многие из важнейших культурных и исторических памятников и достопримечательностей Москвы. Например, дом-музей А. Н. Островского, дом-музей С. А. Есенина, театральный музей имени А. А. Бахрушина и т.д. Недалеко и основные достопримечательности города.
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