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Москву скует ледяной дождь
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Москву скует ледяной дождь 

Мир24 14 марта 2018
На московский регион обрушится ледяной дождь, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Осадки ожидаются к вечеру среды. Ледяной дождь сменит негопад, который усилится в ночь на четверг. На цлицах ожидается сильная глоледца.
По данным Гидрометцентра России, столбики термометров в столице дем покажут до плюс 2 градусов. При этом будет дуть сильный ветер, с порывами до 15 метров всекунду.
Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В ночь на четверг в столицу вернется небольшой мороз.
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