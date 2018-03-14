Москву скует ледяной дождь

На московский регион обрушится ледяной дождь, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Осадки ожидаются к вечеру среды. Ледяной дождь сменит негопад, который усилится в ночь на четверг. На цлицах ожидается сильная глоледца.

По данным Гидрометцентра России, столбики термометров в столице дем покажут до плюс 2 градусов. При этом будет дуть сильный ветер, с порывами до 15 метров всекунду.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В ночь на четверг в столицу вернется небольшой мороз.

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