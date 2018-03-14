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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
14 марта в столичном регионе ожидается шквалистый ветер и снегопады, а порывы ветра местами будут достигать 15 м/с.
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности на среду 14 марта.
По прогнозам синоптиков в этот день в столичном регионе ожидается шквалистый ветер и снегопады, а порывы ветра местами будут достигать 15 м/с.
Автолюбителей предупреждают, что на дорогах возможно образование гололедицы.
В принятой шкале погодной опасности есть четыре уровня: обычная погода соответствует «зеленому», а по мере возрастания опасности применяются другие цвета красного спектра — «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни.
«Желтый» уровень описывает «потенциально опасные» погодные явления.
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