На ВДНХ завершили реставрацию павильона

На ВДНХ завершили реставрацию золотой звезды Центрального павильона

Ранее сообщалось, что павильон «Азербайджан» на ВДНХ вновь обретёт свой исторический облик.

Большую реставрацию на ВДНХ намерены закончить в 2019 году, напоминает m24.

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