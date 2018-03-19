На ВДНХ завершили реставрацию павильона

На ВДНХ завершили реставрацию золотой звезды шпиля Центрального павильона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы. Строительные леса снимают в понедельник, 19 марта. Реставрация началась осенью 2017 года.
«Три с половиной месяца 15 человек на высоте чуть меньше 100 м трудились над воссозданием исторического вида звезды», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Большую реставрацию на ВДНХ намерены закончить в 2019 году, напоминает m24.
Ранее сообщалось, что павильон «Азербайджан» на ВДНХ вновь обретёт свой исторический облик.