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Москвичи выберут праздничную программу ко Дню Победы
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Москвичи выберут праздничную программу ко Дню Победы 

Москва24 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Жителям столицы предложили составить праздничную программу в городских парках ко Дню Победы. Выбрать мероприятия можно в проекте "Активный гражданин".
На выбор москвичей представили концерты с песнями военных лет, музыкальные выступления, показы военно-патриотических фильмов, уроки ретротанцев, поэтические чтения, фотовыставки, мастер-классы и фейерверки. Проголосовать можно максимум за три мероприятия.
В прошлом году на референдуме горожане высказались за проведение концертов, запуск фейерверков и кинопоказы военных картин.
Ранее москвичи выбрали новые проблемные темы, которые необходимо открыть на портале "Наш город". Свое мнение высказали Более 200 тысяч человек.
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