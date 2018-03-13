Москвичи выберут праздничную программу ко Дню Победы

Жителям столицы предложили составить праздничную программу в городских парках ко Дню Победы. Выбрать мероприятия можно в проекте "Активный гражданин".

На выбор москвичей представили концерты с песнями военных лет, музыкальные выступления, показы военно-патриотических фильмов, уроки ретротанцев, поэтические чтения, фотовыставки, мастер-классы и фейерверки. Проголосовать можно максимум за три мероприятия.

В прошлом году на референдуме горожане высказались за проведение концертов, запуск фейерверков и кинопоказы военных картин.

Ранее москвичи выбрали новые проблемные темы, которые необходимо открыть на портале "Наш город". Свое мнение высказали Более 200 тысяч человек.