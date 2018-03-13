Власти: сэкономленное за 8 лет топливо в Москве могло обогреть целый город

МОСКВА , 13 мар — РИА Новости . Москве за 8 лет удалось существенно сократить расход топливной энергии, сэкономленным объемом топлива можно было бы снабдить город с населением до двух миллионов человек, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"Суммарный расход топлива за 8 лет сократился, при этом за эти годы введено свыше 25 миллионов квадратных метров недвижимости, которые были подключены к тепловым сетям без проблем и без роста выработки тепла. Сэкономленным топливом можно было бы обеспечить энергией двухмиллионный город", — сказал Кульбачевский в ходе заседания Международного экспертного совета по экологии при правительстве Москвы во вторник.

По его словам, энергоэффективность, сокращение выбросов парниковых газов в Москве близятся к удельным показателям других мегаполисов — их приходится порядка 5 тонн на человека в год.