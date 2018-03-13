Сэкономленное в Москве за 8 лет топливо могло бы обеспечить энергией двухмиллионный город

Столице за восемь лет удалось существенно сократить расход топливной энергии, сэкономленным за этот период топливом можно было бы снабдить город с населением 2 миллиона человек, сообщил во вторник в ходе заседания международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский

«Суммарный расход топлива за восемь лет сократился, при этом за эти годы введено свыше 25 миллионов квадратных метров недвижимости, которые были подключены к тепловым сетям без проблем и без роста выработки тепла. На сэкономленное топливо можно было бы обеспечить энергией двухмиллионный город, так что мы можем считать, что 2 миллиона населения в Москве живут в безуглеродном городе», — сказал Кульбачевский.

По его словам, энергоэффективность, сокращение выбросов парниковых газов в Москве близятся к удельным показателям других мегаполисов — их приходится порядка 5 тонн на человека в год.

«Доля зеленых насаждений в нашем городе — 49%. В Москве водопотребление только за последний год сократилось на 9%. Доля населения, которая добирается на работу на общественном транспорте, возросла. По перерабатываемым отходам мы в начале пути», — добавил Кульбачевский.