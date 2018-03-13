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Ветераны получат выплаты ко Дню Победы
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В Москве ко Дню Победы ветераны получат денежные выплаты 

ТВ Центр 13 марта 2018
Столичные ветераны ко Дню Победы получат материальную помощь. Об этом на заседании президиума правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "МИР24".
"Традиционно принимаем распоряжение о выплате единовременной материальной помощи ветеранам ко Дню Победы и единовременной материальной помощи чернобыльцам", — сказал мэр.
По словам Собянина, размер выплат составляет от 3 до 10 тысяч рублей. Он будет зависеть от категории получателей. Единовременную материальную помощь в 2018 году предоставят примерно 158,7 тысячи человек.
По случаю 73-й годовщиной Победы в войне выплату получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, и другие категории граждан.
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