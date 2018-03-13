Ветераны получат выплаты ко Дню Победы

В Москве ко Дню Победы ветераны получат денежные выплаты

"Традиционно принимаем распоряжение о выплате единовременной материальной помощи ветеранам ко Дню Победы и единовременной материальной помощи чернобыльцам", — сказал мэр. Столичные ветераны ко Дню Победы получат материальную помощь. Об этом на заседании президиума правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин , передает "МИР24".

По словам Собянина, размер выплат составляет от 3 до 10 тысяч рублей. Он будет зависеть от категории получателей. Единовременную материальную помощь в 2018 году предоставят примерно 158,7 тысячи человек.