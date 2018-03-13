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Ликсутов рассказал о планах по развитию МЦД
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М. Ликсутов: Создание Московских центральных диаметров станет мегапроектом на ближайшие семь лет 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Московские центральные диаметры станут мегапроектом в области транспортного развития Московского региона на ближайшие семь лет. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Повышение качества обслуживания пассажиров, обеспечение транспортными связями — одна из задач нашего совместного сотрудничества с Московской областью. Вместе с РЖД и Московской областью мы готовим к запуску новый мегапроект — Московские центральные диаметры, которые станут, по сути, новым видом городского транспорта. Это будут новые линии метро, которые свяжут столицу с областью», — сказал Ликсутов.
Как добавил заместитель мэра, первые два маршрута появятся в 2019 году.
«Они свяжут Смоленское и Савеловское направления, а также Курское и Рижское. Мы выбрали их, потому что железнодорожная инфраструктура на этих участках в наибольшей степени готовности в новой программ, а еще эти направления удобно связаны с метро и московским центральным кольцом», — сказал он.
По его словам, запуск первых двух диаметров позволит в два раза сократить время в пути жителей Москвы и области.
«Ожидается, что поезда на новой сети будут курсировать по итогам реализации проекта с минимальным интервалом — почти шесть минут», — сказал Ликсутов.
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