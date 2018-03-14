Ещё
В Москве открывается фестиваль ирландской культуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве открывается фестиваль ирландской культуры 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Фестиваль ирландской культуры Irish Week, в рамках которого пройдут концерты, кинопоказы и выставки, начинается в Москве и продлится до 25 марта, сообщает пресс-служба фестиваля.
"В Москве в шестой раз пройдет Irish Week, самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России. Программа фестиваля будет включать в себя кинопоказы, концерты традиционной ирландской музыки, образовательный лекторий, гастрономический фестиваль, выставки, показ видеоарта, презентации книг и танцевально-музыкальные шоу", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия можно будет увидеть восемь новинок ирландского кинематографа, анимацию и короткометражки, а также пообщаться с гостями — режиссерами и актерами. Среди самых ожидаемых премьер в программе — номинант на Оскар-2018 мультфильм "Добытчица", лидер ирландского проката "Тюрьма Мейз" и картина "Моди" с Салли Хокинс и Итаном Хоуком в главных ролях.
"Семнадцатого марта все поклонники ирландской культуры соберутся в клубе "Известия Hall" на фестивале "День и ночь святого Патрика" — крупнейшем гала-концерте ежегодной "Недели Ирландии" в Москве. На сцену выйдут лучшие представители отечественной фолк-сцены, среди которых Тинтал, Тролль Гнёт Ель, The Dartz, Оркестр Волынщиков Москвы и другие. Хэдлайнерами станут новые звёзды ирландского фолка, группа CUAS", — говорится в материале.
В воскресенье пройдет праздник музыки и танцев Dance Irish. В событии принимают участие солисты известного шоу Riverdance, лучшие ирландские музыканты и 20 российских исполнителей ирландских танцев.
"Самым красочным событием Irish Week традиционно станет парад святого Патрика в парке "Сокольники", который в этом году переносится на 24 марта. В этот день тысячи москвичей наряжаются в праздничные костюмы и устраивают веселое шествие. Парад возглавляют музыканты и артисты уличных театров, благодаря чему праздник превращается в яркий дублинский карнавал", — добавляет пресс-служба.
РИА Новости: последние новости
В Москве появилась памятка для желающих сдавать жилье на время ЧМ-2018 В московском метро отчитались об уборке снега На стройке Большой кольцевой линии метро в Москве труба упала на грузовик
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму260
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России196
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение