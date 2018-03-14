В Москве открывается фестиваль ирландской культуры 

"Самым красочным событием Irish Week традиционно станет парад святого Патрика в парке "Сокольники", который в этом году переносится на 24 марта. В этот день тысячи москвичей наряжаются в праздничные костюмы и устраивают веселое шествие. Парад возглавляют музыканты и артисты уличных театров, благодаря чему праздник превращается в яркий дублинский карнавал", — добавляет пресс-служба.

В воскресенье пройдет праздник музыки и танцев Dance Irish. В событии принимают участие солисты известного шоу Riverdance, лучшие ирландские музыканты и 20 российских исполнителей ирландских танцев.