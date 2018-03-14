В Москве открывается фестиваль ирландской культуры 

Фестиваль ирландской культуры Irish Week, в рамках которого пройдут концерты, кинопоказы и выставки, начинается в Москве и продлится до 25 марта, сообщает пресс-служба фестиваля.
"В Москве в шестой раз пройдет Irish Week, самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России. Программа фестиваля будет включать в себя кинопоказы, концерты традиционной ирландской музыки, образовательный лекторий, гастрономический фестиваль, выставки, показ видеоарта, презентации книг и танцевально-музыкальные шоу", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия можно будет увидеть восемь новинок ирландского кинематографа, анимацию и короткометражки, а также пообщаться с гостями — режиссерами и актерами. Среди самых ожидаемых премьер в программе — номинант на Оскар-2018 мультфильм "Добытчица", лидер ирландского проката "Тюрьма Мейз" и картина "Моди" с Салли Хокинс и Итаном Хоуком в главных ролях.
"Семнадцатого марта все поклонники ирландской культуры соберутся в клубе "Известия Hall" на фестивале "День и ночь святого Патрика" — крупнейшем гала-концерте ежегодной "Недели Ирландии" в Москве. На сцену выйдут лучшие представители отечественной фолк-сцены, среди которых Тинтал, Тролль Гнёт Ель, The Dartz, Оркестр Волынщиков Москвы и другие. Хэдлайнерами станут новые звёзды ирландского фолка, группа CUAS", — говорится в материале.
В воскресенье пройдет праздник музыки и танцев Dance Irish. В событии принимают участие солисты известного шоу Riverdance, лучшие ирландские музыканты и 20 российских исполнителей ирландских танцев.
"Самым красочным событием Irish Week традиционно станет парад святого Патрика в парке "Сокольники", который в этом году переносится на 24 марта. В этот день тысячи москвичей наряжаются в праздничные костюмы и устраивают веселое шествие. Парад возглавляют музыканты и артисты уличных театров, благодаря чему праздник превращается в яркий дублинский карнавал", — добавляет пресс-служба.