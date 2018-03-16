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Около 2,7 тыс. запросов на приватизацию жилья поступило в департамент горимущества Москвы с начала года
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Около 2,7 тыс. запросов на приватизацию жилья поступило в департамент горимущества Москвы с начала года 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Главный региональный
Около 2,7 тыс. запросов на приватизацию жилых помещений поступило в департамент городского имущества столицы с 1 января 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.
«С 1 января 2018 г. в департамент поступило 2 тыс. 734 запроса на приватизацию жилых помещений, в настоящее время заключено 160 договоров передачи, принято положительных решений еще по 849 запросам, по которым будут оформлены договоры передачи и переданы в многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы для подписания гражданами, по 1 тыс. 155 запросам будут приняты решения в установленные административным регламентом сроки», — отметили в департаменте.
Как уточнили в пресс-службе, в 2017 г. в департамент поступило 24 тыс. 268 запросов на предоставление государственной услуги по приватизации жилых помещений жилищного фонда Москвы.
«В настоящее время более 2,5 млн жилых помещений жилищного фонда столицы приватизировано. Не переданными в собственность граждан в порядке приватизации до настоящего времени остается около 380 тыс. жилых помещений жилищного фонда города», — добавили в департаменте.
Агентство «Москва»: последние новости
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