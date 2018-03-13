Ещё
Москву украсят цветники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 1 тыс. цветников украсят столицу в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Около 1 тыс. цветников создадут в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Там отметили, что в этом году в рамках фестиваля вновь пройдет Открытый международный конкурс ландшафтного дизайна. К участию приглашаются ландшафтные дизайнеры и архитекторы со всего мира: прием заявок на официальном сайте фестиваля продлится до 20 марта, а предоставить проекты участники должны до 26 марта.
«Мы рассчитываем, что участники Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна создадут 1 тыс. цветников, 30 выставочных садов и пять ландшафтных спецпроектов. А так как тема конкурса в этом году — «Яркие цвета или Bright Colors», то работы конкурсантов наверняка порадуют москвичей самыми сочными летними красками», — рассказали в оргкомите.
Открытый международный конкурс ландшафтного дизайна пройдет в четырех номинациях — двух профессиональных, студенческой и любительской. Впервые конкурс был проведен на фестивале «Московское лето. Цветочный джем» в 2017 г. Тогда город украсили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта, для создания которых понадобилось более 60 тыс. живых цветов и растений. На фестивале побывали 7,2 млн москвичей и туристов.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму264
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России194
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение