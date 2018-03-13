Москву украсят цветники

Около 1 тыс. цветников украсят столицу в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

Около 1 тыс. цветников создадут в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Мы рассчитываем, что участники Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна создадут 1 тыс. цветников, 30 выставочных садов и пять ландшафтных спецпроектов. А так как тема конкурса в этом году — «Яркие цвета или Bright Colors», то работы конкурсантов наверняка порадуют москвичей самыми сочными летними красками», — рассказали в оргкомите. Там отметили, что в этом году в рамках фестиваля вновь пройдет Открытый международный конкурс ландшафтного дизайна. К участию приглашаются ландшафтные дизайнеры и архитекторы со всего мира: прием заявок на официальном сайте фестиваля продлится до 20 марта, а предоставить проекты участники должны до 26 марта.

Открытый международный конкурс ландшафтного дизайна пройдет в четырех номинациях — двух профессиональных, студенческой и любительской. Впервые конкурс был проведен на фестивале «Московское лето. Цветочный джем» в 2017 г. Тогда город украсили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта, для создания которых понадобилось более 60 тыс. живых цветов и растений. На фестивале побывали 7,2 млн москвичей и туристов.