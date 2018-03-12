Москву ждут три бедствия подряд

Москву ждут аномальные ледяные дожди, снегопады и морозы

Столичный регион ждут сильные осадки и ледяная корка на дорогах. По словам синоптиков, ледяной дождь обрушится на Москву в ближайшие несколько дней. А к выходным в город придут январские морозы, температура воздуха может упасть до -20°С. Эксперты предупреждают: весны в Москве и области можно не ждать до апреля.

Легкие плащи и демисезонные пальто доставать с дальних полок шкафов пока не стоит. Несмотря на некоторое потепление, которое пришло в столичный регион в начале рабочей недели и вселило оптимизм в испытывающих дефицит тепла жителей столицы и области, уже во вторник и среду в Москву и области прогнозируются ледяные дожди и сильный снегопад, а к выходным в город вернутся аномальные холода. Такое унылое погодное будущее москвичам и тем, кому не посчастливилось жить с ними по соседству, предрекли синоптики.

А ведь еще совсем недавно в Гидрометцентре обнадежили, что с 12 по 14 марта в столице ожидается солнечная погода. Но поскольку долгосрочные прогнозы имеют тенденцию сбываться не до конца, погодная обстановка в итоге в столичном регионе будет следующей. В понедельник погода наконец-то вернулась в рамки климатической нормы: -2… 0°С, по области -4… +1°С. Но ненадолго: во вторник, 13 марта, хоть и потеплеет (максимум до +3°С), но начиная с 3 часов ночи начнется слабый снег, морось и слабый ледяной дождь, обеспечивающий гололед и гололедицу. В среду ситуация аналогичная: температура до +3°С, но те же осадки, покрывающие все поверхности ледяной коркой.

«В столичном регионе нас ждут три катаклизма на этой неделе. Прежде всего, это осадки, которые будут носить моросящий характер. При попадании на землю они создадут благоприятные условия для образования корки льда на асфальтовых дорогах, проводах и автостеклах. Я бы не стал вести речь о катастрофе: поваленных деревьев и столбов ждать не стоит. А вот автолюбителям надо быть осторожнее: они вполне могут «ловить юзы» 13 и 14 марта», — рассказал «Газете.Ru» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Особенно опасная ситуация на дорогах, связанная с высокой вероятностью гололедных явлений, ожидается в период с 03.00 до 09.00 13 и 14 марта, когда у земли будет слабоотрицательная температура, а на высоте 1500 метров температура воздуха будет колебаться от +1,3 до +1,7°C, что, в условиях моросящих осадков, благоприятствует отложению льда на дорожном полотне, бетонных и металлических конструкциях, проводах, автомобильном стекле, отмечают синоптики.

По его словам, начиная с четверга в центральный регион к тому же придет холодный атмосферный фронт. В результате этого выпадет до 25% месячной нормы осадков, сугробы вырастут на 5-7 см, а температура днем в пятницу, 16 марта, упадет до -5… -10°С. «К выходным же можно и вовсе ожидать похолодания до -15°С, а ночью — до -20°С. То есть можно сказать, что к нам на некоторое время придут январские морозы», — сказал Тишковец.

«Настоящего, весеннего потепления в марте можно даже и не ждать», — беспощадно заключил эксперт «Фобоса». Специалист добавил, что условное потепление придет в Москву после выборов президента — то есть после 18 марта. Однако это означает, что температура поднимется всего на 3-4°С.

Отметим, что первая декада марта в Москве оказалась очень холодной. Средняя температура воздуха почти на 5°С отставала от нормы. Она составила -9,0°С при декадной норме -4,3°С. При этом на опорной метеостанции столицы ВДНХ не было оттепелей. Последний раз такое случалось в марте 2006 года. Максимальная температура воздуха достигла -0,2°С, это было 9 марта, а минимальными показания термометров были в первый день месяца, и составили -18,5°С.

Осадков за первую декаду первого весеннего месяца выпало уже 15 мм, что почти на 30% больше декадной нормы и составляет 43% от месячной нормы. Практически все они пришлись на 14 марта: тогда выпало 12 мм осадков.

В конце ноября глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «очень теплый» март и раннее наступление весны в России. Однако в начале марта главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова скорректировала прогноз, сообщив, что, по долгосрочному прогнозу, весь март в Москве будет холодным. «Климатическая весна приходит только тогда, когда устойчивая среднесуточная температура становится положительной, тут у нас об этом даже и речи нет. Пока температура всегда будет отрицательной почти весь март», — цитируют ее РИА «Новости»