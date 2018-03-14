Власти определились с платным въездом в центр

Въезд в центр Москвы останется бесплатным

«По поводу платного въезда: мы пока не планируем. Введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно», — сказал он. Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

На данный момент ограничение на въезд в город действует для грузовых автомобилей с 6 до 22 часов. В это время они могут въезжать в пределы МКАД только с пропуском. В остальное время въезд в центр города свободный.