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Власти определились с платным въездом в центр
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Въезд в центр Москвы останется бесплатным 

Мослента 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство «Москва».
«По поводу платного въезда: мы пока не планируем. Введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно», — сказал он.
На данный момент ограничение на въезд в город действует для грузовых автомобилей с 6 до 22 часов. В это время они могут въезжать в пределы МКАД только с пропуском. В остальное время въезд в центр города свободный.
Платный въезд в город существует во многих странах. Повышенные тарифы на передвижение на автомобиле по центру, например, существуют в Лондоне, Париже и Риме. Платный въезд в 2020 году будет введен и в Нью-Йорке.
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