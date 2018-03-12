Власти Москвы: жители стали чаще устанавливать шлагбаумы во дворах

"Процедура установки ограждений включает несколько шагов. При наличии межевания квартала собственники проводят общее собрание, получают одобрение совета муниципальных депутатов, представляют технический проект и организуют круглосуточный доступ во двор для экстренных служб", — говорится в материалах. За два года количество законно установленных шлагбаумов во дворах Москвы выросло в 1,5 раза — до 2529 шлагбаумов, говорится в сообщении столичной Госинспекции по недвижимости.

В них добавляется, что в 2017 году выявлено 101 незаконно установленное ограждающее устройство, после чего были приняты меры по их демонтажу. Нарушителей привлекли к ответственности согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 5,9 миллиона рублей.