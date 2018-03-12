В Москве появятся новые электродепо

В Москве появится 11 новых электродепо

В Московском метрополитене будут отремонтированы 11 электродепо, заявил в интервью «Вечерней Москве» мэр города Сергей Собянин

В частности, оборудование будет обновлено на станциях «Солнцево», «Лихоборы», «Руднево» и других. Собянин подчеркнул важность этого направления работы, назвав электродепо «большими заводами по обслуживанию вагонов метро». В каждом из них работает до тысячи человек. Это и машинисты, и ремонтники, и другой технический персонал.

«Входя утром в метро, мы редко задумываемся о том, что всю ночь напролет сотни людей моют и готовят поезда, чтобы в 6:00 пассажиры могли сесть в вагоны и услышать: «Следующая остановка…» Открывая новые станции метро и закупая современные вагоны, город должен реконструировать действующие и строить новые электродепо», — сказал градоначальник.

Собянин подробно рассказал о реконструкции электродепо «Владыкино». Там появятся дополнительные пролеты в ремонтном корпусе для обслуживания увеличившегося количества поездов. Власти также планируют установить там уникальные диагностические комплексы, которые позволят проверять состояние колесных пар прямо на въезде в депо. Кроме того, для машинистов построят гостиницу с комнатами отдыха на 1–2 человек.