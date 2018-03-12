Москву оборудуют «умными» фонарями

«Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца», — рассказал Майоров. До конца 2018 года более 50 тысяч фонарей в Москве станут дистанционно управляемыми. Об этом рассказал генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания» Андрей Майоров . Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии

По словам Майорова, дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе. Для этого в фонари встроят специальные контролеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе 3 километров. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями.

В рамках пилотного проекта таким оборудованием оснащены 20 фонарей на улице Большая Черкизовская на востоке города.