Ещё
Москву оборудуют «умными» фонарями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву оборудуют «умными» фонарями 

Мослента 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
До конца 2018 года более 50 тысяч фонарей в Москве станут дистанционно управляемыми. Об этом рассказал генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания» Андрей Майоров. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.
«Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца», — рассказал Майоров.
По словам Майорова, дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе. Для этого в фонари встроят специальные контролеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе 3 километров. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями.
В рамках пилотного проекта таким оборудованием оснащены 20 фонарей на улице Большая Черкизовская на востоке города.
Мослента: последние новости
В московском метро появились новые схемы Москвичей снабдят средствами индивидуальной защиты Москвичей научат быть родителями
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму258
Мясорубка в Гудаури44
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России191
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение