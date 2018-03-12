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В Москве установят «умные фонари»
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В Москве установят «умные фонари» 

Российская Газета 12 марта 2018
До конца 2018 года почти 49 тысяч уличных фонарей в Москве переведут на дистанционное управление, сообщает m24.ru со ссылкой на генерального директора АО "ОЭК" Андрея Майорова.
"Умные" светильники появятся на Садовом и Третьем транспортном кольцах и вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.
Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением, рассказал Майоров. Каждый день это происходит в разное время в зависимости от восхода и захода солнца. В новые фонари встроят специальные контролеры, которые будут передавать сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Там диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также при необходимости включить его вручную, если, например, тучи резко заволокут небо, или выключить, если день выдался ясным и солнечным.
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