В Москве установят «умные фонари»

До конца 2018 года почти 49 тысяч уличных фонарей в Москве переведут на дистанционное управление, сообщает m24.ru со ссылкой на генерального директора АО "ОЭК" Андрея Майорова

"Умные" светильники появятся на Садовом и Третьем транспортном кольцах и вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.

Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением, рассказал Майоров. Каждый день это происходит в разное время в зависимости от восхода и захода солнца. В новые фонари встроят специальные контролеры, которые будут передавать сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Там диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также при необходимости включить его вручную, если, например, тучи резко заволокут небо, или выключить, если день выдался ясным и солнечным.