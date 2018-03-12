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Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
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Иностранцы полюбили Москву больше остальной России 

Мослента 12 марта 2018
В 2017 году Москва стала самым популярным у иностранцев российским регионом, сообщил в Twitter мэр Сергей Собянин.
По его словам, парк «Зарядье», фестивали и обновленный центр города в прошлом году посетили 5 миллионов туристов. По мнению Собянина, благодаря предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 гостей в российской столице станет еще больше.
В марте сообщалось, что минувшей зимой выросла туристическая навигация на Москве-реке, с начала года поток пассажиров на яхтах-ледоколах вырос на 30 процентов до 40 тысяч человек. Водные прогулки интересуют в том числе иностранцев.
С началом летней навигации по Москве-реке начнут курсировать 10 новых речных трамвайчиков. Их запуск приурочат к футбольному чемпионату, трамвайчики будут останавливаться в том числе у стадиона «Лужники».
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