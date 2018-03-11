В аэропортах Москвы задерживаются более 25 рейсов

Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в воскресенье

«Домодедово» и В столичных аэропортах «Внуково» «Шереметьево» в воскресенье задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным сервиса, в «Домодедове» задерживаются пять рейсов, еще десять отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов. В аэропорту «Внуково» задержали три рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» нет задержанных и отмененных рейсов.

Москве и Московской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит минус 3-5 градусов, в Подмосковье минус 2-7 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.