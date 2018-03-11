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Собянин рассказал о запуске «Технонавигатора» для школьников
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Собянин заявил о запуске программы для школьников «Технонавигатор» 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске программы для школьников "Технонавигатор", в рамках которой ученики смогут посетить промышленные предприятия и технопарки.
"Запустили программу "Технонавигатор". До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки", — написал Собянин в Twitter.
Он также отметил, что во время экскурсий школьникам расскажут об инженерных и технических специальностях, помогут определиться с выбором своей будущей профессии.
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