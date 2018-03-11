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В Москве выросло число индивидуальных предпринимателей
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Количество индивидуальных предпринимателей в Москве за 2017 год выросло на 11% 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: ТАСС
Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло в Москве в 2017 году на 11,3%, превысив 284 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Подсчитали, что в прошлом году у нас зарегистрировалось гораздо больше индивидуальных предпринимателей, чем раньше. Количество московских ИП за год выросло на 11,3%. Теперь их больше 284 тысяч", — написал он в своем Twitter.
В октябре 2017 года руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов сообщил, что с 2010 по 2017 годы число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 70%. Он связал рост с расширением сферы применения патентов для ИП, отметив, что их продажи увеличились в 4,5 раза по сравнению с 2012 годом. В 2017 году было выдано на 44% патентов больше, чем в предыдущем, заявляли городские власти.
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